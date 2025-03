A secretária regional dos Assuntos Sociais, em final de mandato, enalteceu a importância da caracterização da pobreza na RAM, que está hoje a ser apresentada.

Ana Sousa destacou as medidas desenvolvidas pelo governo no combate à pobreza as quais continuarão a ser desenvolvidas e incrementadas.

”O Governo Regional continuará a orientar o seu azimute social, com humildade e seriedade na confrontação das variáveis de análise, pelo barómetro social das necessidades dos cidadãos, convictos, porém, que não teremos a panaceia para todos os males, rendidos à imperfeição que a condição humana nos determinou”, acentuou. “Estamos cientes que é extremamente redutor classificar a pobreza e a exclusão social pela exclusiva falta de meios financeiros, é evidente que, apesar destes apoios financeiros serem de uma grande valia, só serão fundamentais quando conjugados com o acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, à informação e à comunicação, e bem assim a várias dimensões estruturais da melhoria contínua da qualidade de vida dos cidadãos”.

“Não há soluções mágicas, nem planos e estratégias perfeitos”, disse Ana Sousa, convicta de que o governo regional vai olhar para o estudo agora apresentado como um instrumento importante para novas iniciativas.

Na sua intervenção, na sessão de abertura da apresentação do documento, a secretária regional enfatizou ainda a coragem do executivo em encomendar este estudo, sem receio dos dados, visando com as informações melhorar a atuação junto dos mais necessitados.

Lembrou medidas na educação, no combate ao desemprego e à Exclusão social, garantindo que nunca haverá panaceia no olhar para os flagelos sociais como a pobreza e exclusão social.

As conquistas da autonomia ao longo de quase 50 anos foram outros aspetos apontados por Ana Sousa.