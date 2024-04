Ana Sousa destaca Região como referência na inclusão

Em visita ao Porto Santo, a secretária regional de Inclusão e Juventude participou na conferência ‘Triunfar no Autismo’, realizada no auditório da Câmara Municipal, onde destacou que a Região “é uma referência na inclusão da pessoa com deficiência”.

A governante destacou ainda a importância do trabalho feito pelas duas associações dedicadas ao autismo e pela Casa do Voluntário (organizadora da conferência), considerando que “a sensibilização tem também um papel muito importante na integração das pessoas com autismo”.

Ana Sousa aproveitou a sua primeira deslocação ao Porto Santo para visitar a Casa do Povo Nossa Senhora da Piedade, a Fundação Nossa Senhora da Piedade, o Serviço Local e o CACI da Ilha Dourada.

“Desde que assumi a pasta da Inclusão e Juventude, tenho procurado conhecer todas as instituições e parceiros que trabalham connosco, por forma melhorar e iniciar novas parcerias e novos projetos, caso se proporcione”, explicou a secretária regional, que regressa, ao final da tarde, ao Funchal.