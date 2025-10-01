Ana Gama foi bombeira em destaque nos Escadórios da Humanidade em Braga

A bombeira sapadora Ana Gama, da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, alcançou o 2.º lugar na sua categoria na 7.ª edição da Prova Internacional Escadórios da Humanidade, realizada em Braga.
A operacional madeirense, que já tinha participado no ano passado, destacou o esforço e a preparação necessária para enfrentar uma competição que coloca os bombeiros à prova em condições muito próximas da realidade profissional. Esta tarde, tal como outros colegas, foi alvo de uma homenagem por parte da Câmara Municipal do Funchal.
“Participei no ano passado e fiquei em terceiro lugar. Este ano consegui melhorar e cheguei ao segundo. Para o futuro logo se vê, mas o objetivo é sempre dar o máximo”, afirmou Ana Gama aos jornalistas.
A prova, que consiste na subida dos escadórios do Bom Jesus do Monte — classificados como Património Mundial da UNESCO — obriga os bombeiros a percorrer o trajeto com cerca de 30 quilos de equipamento de proteção individual, incluindo o aparelho respiratório autónomo.
Apesar da exigência física e da pressão competitiva, a bombeira considera que esta participação traz benefícios diretos para a profissão.
“Nós precisamos de treinar constantemente, porque temos de estar aptos para qualquer situação. No nosso dia-a-dia lidamos com esforço físico intenso: subir e descer escadas, manusear mangueiras com peso... tudo isso exige treino. Esta competição é, de certa forma, um prolongamento da preparação que já fazemos no quartel.”
Entre sorrisos, Ana Gama confessou ter sentido mais nervosismo nesta edição, mas destacou o espírito de superação, pois este ano estava “mais nervosa do que no ano passado, mas conseguimos sempre ultrapassar. Treinamos para isto e vale a pena quando acabamos e vemos o resultado.”
