O Amera, segundo nota da APRAM, chegou de La Palma com 570 passageiros e 416 tripulantes.

Pernoita na Madeira e parte amanhã, pelas 18h00, com destino a Torquay, no sul de Inglaterra.

O navio está a fazer um cruzeiro de 21 noites, iniciado em Bremenhaven, com escalas em Guernsay, Corunha, Porto, Lisboa, Lanzarote, La Palma, Tenerife, La Gomera, La Palma novamente, agora, no Funchal, seguindo-se Torquay, Dover, Ijmuiden e regresse ao porto de origem, onde acaba a viagem a 16 de agosto.

O Amera volta à Madeira no próximo dia 23 de novembro.

O Borealis sai hoje, às 20h00, com destino a Lisboa, no âmbito do itinerário de 14 noites, com escalas em cinco portos portugueses, três deles nas ilhas da Madeira e dos Açores. Esta viagem termina a 14 de agosto em Dover.