Pese a projeção extremamente animadora resultante do inquérito à boca das urnas, verifica-se um ambiente extremamente contido na sede do PSD Madeira, na expetativa daquilo que serão os resultados do ato eleitoral deste domingo, o terceiro no curto espaço de 18 meses, a contar para as Legislativas Regionais.

Em causa está o apuramento da composição da câmara de deputados da XV Legislatura que depois irá sustentar o XVI Governo Regional, sendo que até esta altura todos os foram sempre liderados pelos sociais-democratas, mas os dois últimos com muitas peripécias e ambos interrompidos precocemente.

Talvez por isso a notória apreensão sentida nos rostos na Rua dos Netos, embora nas palavras o otimismo esteja bem presente.

Para além do partido no seu todo, são muitas incógnitas a nível individual, numa lista repleta de possibilidades, nomeadamente em questões de suspensões de mandatos, que farão avançar outros candidatos que possam não conseguir a eleição à primeira, pelo menos provisoriamente.

À cabeça estarão potenciais governantes, com o próprio líder Miguel Albuquerque na vanguarda, mas em caso de formação de governo haverá outros selecionáveis, como é exemplo Rafaela Fernandes, que é 5.ª da lista.

Depois, registe-se a presença de quatro presidentes de Câmara em posições à partida elegíveis, como são os casos de Carlos Teles (9.º), Leonel Silva (12.º), Ricardo Nascimento (14.º) e José António Garcês (17.º). Nada indica que não irão cumprir o compromisso autárquico, até setembro / outubro, pelo que há essa expetativa acrescida de eventuais ‘suplentes’ serem utilizados logo de início.

De seguida, há ainda potenciais candidatos às suas autarquias, no próximo outono, aqui sobressaindo nomes como Rui Marques (Ponta do Sol), Válter Correia (Porto Moniz) ou Nuno Maciel (Calheta).

Ou seja, a inquietude de possível eleição, face a todos estes pressupostos, vai muito para além dos primeiros 24 da lista – neste caso objetivo mínimo coletivo – mas abrangerá muitos mais nomes da lista.

Recorde-se que mais de 255 mil eleitores foram convocados para votar nestas eleições antecipadas, com 14 candidaturas, sendo que as urnas de voto fecharam às 19 horas, seguindo-se a divulgação da sondagem feita à boca das urnas pela Universidade Católica para a RTP, que coloca a possibilidade de PSD chegar à maioria absoluta, mesmo sem necessitar do apoio de uma segunda força.

Albuquerque só chegará depois das 20 horas e por hora os dirigentes do PSD vão conferindo resultados numa outra sala, longe dos olhares da comunicação social.

Para além de Jorge Carvalho, que reagiu à sondagem, na Rua dos Netos apenas foram vistos pela imprensa José Prada e Pedro Calado.