A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou esta manhã que, para efetuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, na zona dos Lombos, será necessário interromper o abastecimento de água amanhã, dia 18 de fevereiro, durante cerca de cinco horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Rampa do Cabeço dos Lombos

Caminho do Cabeço dos Lombos

Caminho da Eira do Lombo

Travessa as Eiras

Escadinhas do Cabeço do Império

Estrada da Corujeira

Caminho da Levada dos Tornos

Travessa da Levada dos Tornos

Travessa das Eiras

Escadas do Piquinho

Beco da Levada dos Tornos

Entrada 114 do Beco da Levada dos Tornos

Entrada 12 do Beco da Levada dos Tornos

Escadas da Corujeira

Travessa do Barreiro

Rua Escadas da Corujeira

Levada do Ribeiro da Cal

Vereda do Ribeiro da Cal

Beco do Ribeiro da Cal

Escadas do Ribeiro da Cal

Caminho da Fonte da Pereira

Travessa do Poço do Rodrigo

Caminho do Poço do Rodrigo

Escadinhas do Poço do Rodrigo

Escadas da Eira do Lombo

Travessa da Eira do Lombo

Mais se informa a CMF que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.