A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) participou numa demonstração de uma aplicação denominada de Lumosity, uma ferramenta de treino cognitivo para o cérebro.

Com a ajuda do professor Hans Baetschmann, os seniores começaram por instalar a aplicação nos respetivos telemóveis. Seguidamente, cada um fez o download da app a partir da App Store, no caso do iPhone, ou na Play Store, para telemóveis com o sistema operativo Android, tendo o docente explicado ao pormenor o funcionamento da aplicação e demonstrado alguns dos seus jogos principais.

‘Pássaros Perdidos’, inspirado no teste de Flanker, amplamente utilizado em neuropsicologia para avaliar a atenção selectiva; ‘No Trilho Certo’, um jogo destinado a treinar a atenção dividida; ‘Trilha Cósmica’, que ajuda a desenvolver a fluência e a criatividade; ‘Lembranças do Mar’, focado na memória de curto prazo; ‘Fliperamemória’ e ‘Hotel Memória’, projetados para o treino da memória de trabalho e ainda o ‘Rio Rápido’, outro jogo que estimula a atenção seletiva, foram os jogos usados.

“O interesse das discentes participantes foi notável, e muitas mostraram entusiasmo ao experimentar os jogos pela primeira vez, sendo muito provável que, no conforto das suas residências, tenham explorado outros dos 37 jogos disponíveis na referida aplicação. Tratou-se de uma sessão muito produtiva e interativa, aproveitada ao máximo pelos alunos seniores, que foram despertos para o potencial do treino cognitivo no seu dia-a-dia”, salienta, em comunicado, Ricardo Barcelos, presidente do Conselho Diretivo da Escola Gonçalvez Zarco.