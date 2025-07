De 19 a 23 de junho de 2025, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos recebeu um grupo de alunos e professores do Arsakeio Gymnasium Patras, uma escola da cidade de Patras, na Grécia. O primeiro contacto com o diretor desta instituição ocorreu em 2018 e, desde então, a cooperação entre ambas as escolas tem proporcionado experiências extremamente enriquecedoras, como a mobilidade de um grupo de alunos, no âmbito do Programa Erasmus+, que teve lugar em fevereiro de 2025, em Patras, segundo comunicado divulgado pela escola.

A aquisição e desenvolvimento de aprendizagens e competências “surgiu, inevitavelmente, da partilha de experiências educativas, da descoberta das maravilhas naturais e culturais da Ilha da Madeira e do jantar de confraternização, que contou com a presença dos alunos gregos e portugueses, bem como dos encarregados de educação destes últimos”. “Outras atividades realizadas foram: a caminhada na Vereda dos Balcões; a observação de baleias e golfinhos; a exploração do Monte Palace Madeira - Jardim Tropical; visitas de estudo ao Museu da Baleia, ao Posto Aquícola do Ribeiro Frio, ao Pico do Areeiro e ao Cabo Girão, bem como a outros locais de interesse científico, histórico e/ou cultural no Funchal, no Porto Moniz e em Câmara de Lobos. Foi precisamente na XIII Festa de São João 2025, neste último município, que, após o jantar conjunto, se encerrou este intercâmbio inesquecível.”

“Esta visita foi uma verdadeira celebração da amizade e da aprendizagem mútua. Parcerias como esta são fundamentais para a formação de cidadãos globais, conscientes e respeitadores das diferentes culturas. Outras oportunidades certamente nos aguardam, pelo que nos despedimos com um caloroso ‘Até já!’, pode ler-se na mesma nota.