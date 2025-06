A Escola Secundária Jaime Moniz viveu, nesta manhã, uma experiência artística sobre a expressão da solidariedade através da dinamização do IV Espetáculo Solidário ‘A Voz do Aluno’, com o lema ‘Dar +Tempo às Gerações’.

Segundo relata o Liceu, a iniciativa, dinamizada pela coordenadora do projeto, Fernanda Coelha, mobilizou várias dezenas de alunos que, ao longo de semanas, exercitaram a solidariedade, a partilha e a reflexão sobre a importância deste valor na sociedade contemporânea.

“Por isso, o espetáculo desta manhã, ao longo de três horas, no ginásio da ESJM, foi uma demonstração de múltiplos talentos da comunidade escolar. A música, o canto, a dança, a poesia e a dramatização permitiram apresentar trabalhos muito criativos e vivos sobre a necessidade de gastar tempo com o outro, exercitar o voluntariado, saber gastar o tempo no fio e azáfama dos dias e superar as barreiras que tantas vezes se colocam à prática da solidariedade.

Merece também nota a aposta do espetáculo na importância da inclusão, com os alunos do 10.º ano, da turma 20, a demonstrarem que é possível conciliar a simbiose de 5 nacionalidades diferentes, naturalmente com respeito pelas diferenças.

Também é de referir que, para além do espetáculo, foi feita uma campanha de recolha de bens, pelas mãos de alunos voluntários, para fazer chegar às instituições mais carenciadas.

O Projeto ‘Voz do Aluno’ procura criar nos discentes uma consciência participativa no âmbito das práticas solidárias. O ano letivo termina com a realização do espetáculo, graças à participação ativa dos discentes através da expressão dos mais diversificados talentos”, refere a nota enviada às redações.