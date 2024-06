Alunos distinguidos no Concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, pretendendo associar as gerações mais novas às comemorações do dia 10 de Junho, instituiu em 2013 o concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’.

No corrente ano, assinalado pelas comemorações do V Centenário do nascimento de Luís de Camões, o Júri de avaliação, designado pelo Representante da República e constituído pelos escritores Irene Lucília Mendes de Andrade e Agostinho Lídio Gonçalves Araújo e pela professora Anabela Nóbrega Coelho Abreu Pita, deliberou atribuir as respetivas classificações.

Maria Inês Martins Silva, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Francisco Franco, conquista o 1.º prémio. Já o 2.º prémio foi atribuído a Constança de Olival Pereira, aluna do 9.º ano da Colégio de Santa Teresinha, enquanto o 3.º prémio foi para Maria Eduarda Mendes Teixeira, aluna do 11.º Ano da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Já a Menção Honrosa, foi dada a Mateus Paulo Spínola Gouveia, aluno do 9.º Ano da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo.

De resto, a nota informativa avança que os textos serão lidos pelos seus autores na cerimónia de entrega de prémios que terá lugar no Palácio de São Lourenço, no dia 8 de junho, pelas 10h00, com a presença do Representante da República e do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.