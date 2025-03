A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) abriu uma vez mais as suas portas para uma iniciativa promovida pela Direção Regional da Juventude (DRJ), dirigida, desta vez, aos alunos do 12.º ano de escolaridade, após uma primeira sessão cujos destinatários foram os docentes do 10.º e 11.º anos de escolaridade.

A ação de divulgação dos Programas Juvenis da Direção Regional de Juventude, que teve lugar na sala de sessões da escola, foi organizada pela coordenadora do ensino secundário do estabelecimento de ensino, professora Maria da Paz Santos e teve como objetivo principal fomentar o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, apresentando-lhes uma variedade de programas e oportunidades disponíveis na Região Autónoma da Madeira (RAM).

A sessão contou com a presença do Diretor Regional da Juventude, André Alves, de Dinarda Sousa e do responsável pela área da comunicação, Filipe Sousa, que apresentaram os programas que o organismo não só promove como apoia, sendo que os discentes tiveram ainda a oportunidade de ouvir testemunhos de colegas que já participaram nestes programas, o que permitiu fortalecer laços e construir uma rede de apoio entre os jovens.

O professor Ricardo Barcelos, presidente do Conselho Executivo, começou por agradecer a presença e disponibilidade da equipa da comitiva da Direção Regional de Juventude, para depois referir que a escola está “comprometida em oferecer aos alunos oportunidades que os preparem para os desafios do futuro”, sendo que “a participação ativa em eventos como este é fundamental para o desenvolvimento de competências essenciais dos discentes”, acrescentou.

Destaque para o facto de os alunos terem expressado interesse, entusiasmo e gratidão pela experiência, sublinhando que as informações partilhadas os ajudaram a refletir sobre as suas metas e aspirações. A escola, por seu turno, segundo o seu responsável máximo, já deixou claro que “dinamiza e continuará a dinamizar todo o tipo de iniciativas que promovam oportunidades reais de desenvolvimento pessoal dos seus alunos”.