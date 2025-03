No âmbito do projeto TIC e sob a organização da docente Susana Vieira, os alunos do 3.º e 4.º ano da EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol tiveram, na manhã de hoje, dia 12 de março, a oportunidade de mergulhar no mundo da animação com plasticina. A oficina de formação para alunos do EDUCAmedia, com a duração de três horas, foi dinamizada pelo professor e formador Rui Duque, proporcionando uma “experiência educativa e criativa enriquecedora”, refere a diretora da escola, Rosa Luisa Gaspar.

“Ao longo da sessão, os alunos exploraram técnicas fundamentais da animação stop motion, desde a modelagem de personagens até à criação de pequenas sequências animadas. A atividade incentivou a criatividade, o trabalho colaborativo e a utilização das tecnologias como ferramentas de aprendizagem”, acrescenta a responsável.

As oficinas de formação Alunos EDUCAmedia têm como principal objetivo promover a literacia digital e artística, estimulando o uso de tecnologias inovadoras no ensino. “O entusiasmo dos alunos e a qualidade dos trabalhos realizados demonstram o impacto positivo desta iniciativa no desenvolvimento das suas competências criativas e tecnológicas”, conclui.