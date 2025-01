Beatriz Fernandes, aluna de 10.º ano do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, é a única madeirense do escalão de ensino secundário apurada para a segunda fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa, depois de divulgados os resultados da primeira fase, cujas provas decorreram no dia 14 de janeiro.

A estudante ‘da Francisco Franco’ está entre os 76 apurados para a segunda fase das Olimpíadas juntamente com 32 alunos da Região Norte; 14 da região Centro; 25 da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 1 da Região do Alentejo e 1 do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

A eliminatória da segunda fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa, constituída por itens de seleção e por um item de construção (produção textual em resposta extensa), realiza-se no dia 20 de fevereiro.

As Olimpíadas da Língua Portuguesa são uma iniciativa conjunta da Associação de Professores de Português (APP) com a Direção-Geral da Educação (DGE), o Plano Nacional de Leitura (PNL), a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e a Escola Secundária de Camões (ES Camões).