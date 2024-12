’Em cima estão as nuvens’ é o livro da autoria de Isis Gouveia, de 17 anos, e a estudar no 12° ano na Escola Secundária Francisco Franco, apresentado hoje no estabelecimento de ensino.

É a primeira aluna da ESFF a publicar uma obra, um feito elogiado nos discursos dos presidentes da Associação de Estudantes, Iago Fernandes, do conselho executivo, António Pires e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da vereadora com o pelouro da Educação na autarquia do Funchal, Helena Leal.

Aos 17 anos, a jovem estará, ela própria, “nas nuvens”, já que escreveu e publicou um romance contemporâneo com o qual espera que os jovens se identifiquem, já que a obra se destina a um público jovem, abordando uma voz, neste caso, da nuvem, que tenta aconselhar uma jovem no seu percurso de vida.

Isis Gouveia, que pretende continuar a escrever, quer também estudar Direito em Coimbra e um dia ser juiz.