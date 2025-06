A Câmara Municipal do Funchal, informa que, no âmbito de trabalhos de poda de árvores e limpeza de trepadeira, serão realizadas as seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária com proibição de estacionamento:

Dias 03, 04 e 05 de junho de 2025, entre as 09h00 e as 17h00: