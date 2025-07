A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Luís Jardim, reputado músico e produtor madeirense.

Com um percurso marcado pelo seu trabalho com algumas das principais figuras do panorama musical mundial, Luís Jardim personificou o espírito de trabalho, resiliência e dedicação dos madeirenses, em particular daqueles que, como ele, pertencem ou pertenceram à diáspora espalhada pelo mundo.