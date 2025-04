A secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, estará na Madeira esta quarta-feira, 23 de abril, para participar na conferência “Segurança e Defesa 2025”, que decorre às 19h30 no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa, promovida pela Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, em colaboração com a ALRAM e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, visa promover a reflexão sobre os atuais desafios estratégicos no contexto internacional, marcado por crescente instabilidade.

A conferência abordará temas como a construção de uma União Europeia da Defesa, a gestão de crises, a segurança interna, a ciberdefesa, os fluxos migratórios, os conflitos económicos e a luta contra ameaças híbridas. O reforço da segurança marítima e das fronteiras comuns também estará em destaque.

Durante a sessão será ainda homenageado Eduardo Brazão de Castro, antigo Secretário Regional e ex-presidente da delegação madeirense da Associação de Auditores, distinguido com a Ordem de Mérito – Grau de Grande Oficial, em 2012, e com a Medalha Cruz de São Jorge, 1.ª Classe, em 2020.

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição prévia através do formulário disponível online (https://forms.gle/ZUZbpy85fo1BuwLQ7) ou via código QR presente no cartaz da conferência.