A manchete do JM desta segunda-feira, 7 de julho, vai para o Alojamento Local, que ganha 981 unidades. A oferta turística não para de crescer. Os números referentes à primeira metade deste ano revelam um aumento brutal com registos em todos os concelhos.

Santa Cruz ultrapassa Calheta.

Funchal lidera lista com mais 485 espaços.

Santana no fim da tabela com 12 novos alojamentos.

Só este ano, foram licenciadas mais 4.594 camas na Região.

Nesta edição, que conta com um suplementos de Santa Cruz, com direito também a chamada à primeira página, trazemos-lhe, à lembrança, o antigo matadouro do Porto Porto que, foi desativado em 2004. Já esteve quatro vezes em hasta pública, mas sem sucesso. Brevemente, haverá nova tentativa de venda.

O vento afetou imenso, este fim de semana, as operações de chegadas e partidas no Aeroporto Internacional da Madeira. Desde 30 de junho, foram afetados mais de cem voos.

Ao nível da Educação, fique a saber que sindicatos da Região estão apreensivos com os poucos professores e a Inteligência Artificial. Também ao nível da Educação, mas Ambiental, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza disse ao JM que mais de 12 mil alunos receberam formação no último ano letivo.

Mas na edição de hoje, tem muito mais para ler. Biblioteca Municipal do Funchal com obras do Plano Nacional de Leitura e acampamento ilegal no Santo da Serra levou a Polícia Florestal a identificar um madeirense. Outros temas podem ser conferidos ao longo das 32 página desta edição.

Tenha uma boa leitura!