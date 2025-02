Realizou-se hoje no restaurante ‘O Lagar’, em Câmara de Lobos, um almoço convívio que reuniu muitos militantes social-democratas, com foco para antigos deputados e governantes, que manifestaram apoio à atual liderança do partido.

Miguel Albuquerque agradeceu a confiança. “Não pediram nada. Vieram apoiar o PSD porque são pessoas que querem que o partido continue, neste momento de grande responsabilidade política, com o seu histórico de serviço à região”, afirmou.