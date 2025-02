A adesão dos trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira está a ser significativa. A opinião é de Dario Ferreira, que se diz representante do Sindicato mais representativo dos trabalhadores desta empresa: o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Afirmação feita há momentos aos jornalistas à margem de uma manifestação que decorre em frente à porta da Quinta Vigia. Dario Ferreira assegura que vários setores estão serviços mínimos. Afirma que o que está em causa é a reivindicação pela negociação do caderno elaborado e aprovado pelos trabalhadores.

Dario Ferreira sublinha que a empresa não respondeu a qualquer reivindicação e apresentou uma proposta que não responde aos anseios e necessidades dos trabalhadores e que está longe do desejado.

O Sindicato quer um aumento salarial de 17% ou seja 170 euros. A ARM quer dar, segundo o sindicalista, 60 euros. A ARM tem 890 trabalhadores e parte desses trabalhadores ( um 1/3) são representados pelo sindicato que está aqui em luta e que promete manter a greve para o dia 3 de março.