O gabinete da presidência do Governo Regional indica que amanhã o presidente do Governo irá visitar a escola básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro da Alforra, situada na freguesia e concelho de Câmara de Lobos.

A instituição foi recentemente intervencionada, sendo que “apresentava algumas patologias e desconformidades, as quais justificaram as obras que foram ali realizadas. A intervenção agora concluída, representa um investimento do Governo Regional de cerca de 815 mil euros, tendo sido executada num prazo de 10 meses”.