O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 16.30 horas, a nova estrada de ligação entre o Ribeiro da Alforra e o Limoeiro, em Câmara de Lobos.

A obra agora concluída refere-se à construção de duas ligações previstas na obra de “Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro – Câmara de Lobos”, iniciada em dezembro de 2009 e posteriormente suspensa (2012/02/01), com a aplicação das medidas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF – RAM).

Os troços agora em questão totalizam 1 200 metros de extensão, sendo 550 metros para a ligação da Rua João Ricardo Ferreira César à Avenida Nova Cidade e 650 metros para a ligação da Rua Joaquim Pestana, junto ao estádio de Câmara de Lobos, à Rua João Ricardo Ferreira César, facilitando substancialmente o acesso à Via Rápida VR1.

A plataforma dos arruamentos é constituída por uma faixa de rodagem com 6.0 metros de largura, em tapete betuminoso, acrescida de 2 passeios com 1.2 metros, em “trief”. As inclinações máximas dos trainéis atingem os 21%.

Em várias zonas ao longo da estrada serão construídos estacionamentos longitudinais, totalizando cerca de 340 metros, correspondente a 75 estacionamentos. Serão igualmente executadas todas as infraestruturas das redes de água potável de águas pluviais, de saneamento básico e de iluminação pública. O valor dos trabalhos a executar é de 4.100.000 euros. A obra recomeçou em setembro de 2022, concluindo-se agora.