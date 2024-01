Juntamente com Rui Barreto, secretário da economia e líder regional do CDS, Miguel Albuquerque abandonou a sede da presidência do Governo Regional pelas 16h40, aqui na Quinta Vigia, ficando agora os holofotes concentrados na sede do PSD, na Rua dos Netos, para onde o presidente do Governo Regional se dirige.

Local que acolhe dentro de momentos a conferência do PSD-M, marcada de urgência para as 17h00, e na qual se acredita que Miguel Albuquerque possa renunciar ao cargo, como tem vindo a ser avançado.

Os políticos Miguel Albuquerque e Pedro Calado, assim como os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia são arguidos num processo de alegada corrupção e favorecimentos, que atingiu o coração do poder político na Madeira.