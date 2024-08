Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, deslocar-se-á dentro de instantes ao Pico do Areeiro, informou o gabinete da Presidência.

O regresso do governante acontece no dia em que chegaram ao Porto Santo os dois aviões Canadair de combate a incêndios pedidos pelo Governo português à União Europeia, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Os aviões deverão entrar em atividade ainda hoje.