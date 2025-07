“Levadas precisam de maior e melhor organização”, transmitiu esta manhã o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na apresentação do livro da secretaria de Turismo.

“Tudo numa lógica de sustentabilidade financeira”, como afirmou, a que junta “uma melhoria estética” a ser levada a cabo. O líder do executivo referia-se à substituição de cadeiras e mesas de plástico, nas esplanadas, pejadas de publicidade. Além do sentido esteta, transmitiu: “É fundamental ter um helicóptero” para os turistas com alto rendimento, falando, no caso, do transporte para vários locais da ilha, mas aclarando o segmento a que se destina.A aposta na formação também é para melhorar. “Temos de garantir boas carreiras para os nossos funcionários no setor do Turismo”.