Miguel Albuquerque diz que deu a sua opinião a uma pergunta dos jornalistas e não fez um apelo ao voto. Esta é a reação do presidente do G0verno Regional à queixa apresentada contra si por parte da Comissão Nacional de Eleições junto do MP depois de, no último domingo, após exercer o seu direito cívico, ter feito declarações aos jornalistas e ter falado em partidos. Palavras à margem da assinatura de protocolos com casas do povo, que acontece dentro de momentos no Convento de Santa Clara.

Sobre a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa marcar eleições antecipadas na Madeira, Albuquerque acredita que na Região, o quadro político é diferente do que acontece nos Açores e no território continental. Disse mesmo que ainda é do tempo em que ganha quem tem mais votos. Sobre a crítica do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, desvalorizou.