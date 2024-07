Albuquerque: “Negociações estão esgotadas, agora é esperar”

Miguel Albuquerque não interfere nos outros partidos e garante que, de boa fé, fez tudo para tentar arranjar um acordo para o programa de Governo. As negociações estão esgotadas.

Agora, “ é esperar”. O chefe do Executivo madeirense, que falava, há momentos, aos jornalistas, à margem da visita a uma empresa sediada no Parque Empresarial da Cancela- a Frezal- reafirmou tudo o que disse de manhã a propósito das negociações com os partidos que aceitaram conversações, não adiantando mais pormenores em resposta ao que André Ventura, líder do Chega a nível nacional, disse esta tarde, após falar com Miguel Castro: com Albuquerque, não!

Albuquerque diz não saber qual vai ser a posição dos partidos na Assembleia Legislativa da Madeira, perante a discussão do Programa de Governo mas garante que fez tudo para que tudo corra bem.

Sobre a Frezal, que emprega 31, é uma empresa ligada a alumínios e que já trabalha há 4 décadas. Tem um volume de negócios de 2,5 milhões ano.