O presidente do Executivo e líder social-democrata madeirense disse, esta manhã, não perceber a notícia estranha sobre a revolução em São Vicente no que à escolha dos candidatos diz respeito. Comentando a notícia do JM que dá conta de que António Gonçalves seria o preferido da concelhia social-democrata, depois de já termos anunciado, oportunamente, que Fernando Góis seria o candidato, Miguel Albuquerque adiantou que “se há locais onde ouvimos as estruturas locais, foi em São Vicente”. O Jornal dá conta hoje de alguma insatisfação e até tensão já que muitos militantes queriam que o deputado municipal fosse o rosto social-democrata nas eleições que deverão ocorrer no fim de setembro ou início de outubro.

Portanto, a candidatura de Fernando Góis “é apoiada pelas estruturas locais, pelos presidentes de junta e pelas estruturas de freguesia. Eu tive o cuidado de auscultar as bases do partido e foram unânimes no apoio ao Fernando Góis”, referiu Miguel Albuquerque antes de começar a visita pela exposição de carros e motas do Madeira Classic Revival, que reúne mais de 500 viaturas espalhadas pela Praça do Povo, pelo cais da cidade e em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

Aos jornalistas, Miguel Albuquerque acrescentou que nada é mais lógico que, Fernando Góis, que é “vice-presidente da Câmara e tem acompanhado o trabalho extraordinário de António Garcês, seja o candidato”. “Foi feita essa auscultação e ele é que vai ser o candidato”, esclareceu.