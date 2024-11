O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que parte hoje para Lanzarote para uma conferência com os presidentes dos Açores, Canárias e Cabo Verde, à margem de uma visita à empresa Gestools, referiu que é importante que “as ilhas estejam ligadas na defesa daqueles que são os seus interesses comuns”.

Assim sendo, leva à conferência, como prioridades, os transportes e os fundos europeus. “Neste momento, há uma grande concentração das políticas da União Europeia, no centro da Europa, o que nós temos feito é chamar à atenção para a importância da ultra periferia europeia num contexto de afirmação da Europa”, esclareceu.

“Temos de chamar a atenção da Comissão para continuar a garantir os programas do Fundo de Coesão, não penalizar as Regional nas políticas ambientais e continuar a assegurar os transportes e custos da ultra periferia”, vincou o chefe do executivo.