Confrontado com declarações proferidas ontem pelo líder do PS, de que Miguel Albuquerque tem medo de eleições e esta agarrado ao poder, o presidente do governo regional reagiu perguntando se Paulo Cafofo não estará, ele sim, agarrado ao poder. “O que você acha dele”, respondeu, a rir, aos jornalistas.

Em declarações aos jornalistas na escola Jaime Moniz, que assinala hoje o seu dia, Miguel Albuquerque lembrou que o PSD esteve em eleições em Março e que os estatutos do partido foram respeitados. “Eu tenho estatutos para cumprir. Não há eleições ao gosto do freguês”, rematou.

Por outro lado o presidente do Governo regional vai transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa, no Conselho de Estado agendado para sexta feira, a necessidade de serem agendadas eleições regionais a 16 ou 23 de Março. “É determinante resolver a situação política da Madeira”, vincou Miguel Albuquerque, aos jornalistas à margem da cerimónia do Dia do Liceu Jaime Moniz.

Reforçando que a Região estar sem governo com plenas funções e sem orçamento regional aprovado é prejudicial para a Madeira, o governante faz votos que a Região regresse à estabilidade.