O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à empresa Gestools, referiu que o pedido de levantamento de impunidade de Eduardo Jesus “não tem nenhum problema”.

Tendo em conta que já são vários os secretários com estes pedidos, o chefe do executivo regional garante que tal facto “não prejudica” a aprovação do Orçamento Regional, uma vez que estas queixas contra “situações de gestão política” apenas servem para “criar alarme social e instabilidade no governo”.

Albuquerque não considera que o Governo fique mais fragilizado, até porque “o secretário não cometeu nenhum crime”.