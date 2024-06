O presidente do PSD agradeceu, hoje, a vitória do PSD/Madeira. “O nosso partido ganhou com humildade, dedicação e sem arrogâncias”, comentou Miguel Albuquerque, ladeado pelo líder do CDS, parceiro de coligação da Aliança Democrática (AD), e por Rubina Leal, que não conseguiu ser eleita.

Para o líder do PSD/M, a não eleição da candidata madeirense resulta do lugar em que a direção nacional do partido a colocou e que mereceu o voto contra de Albuquerque. “A culpa é de quem fez a lista”, atirou, desejando que agora o PSD nacional vença como venceu na Madeira.

Por seu turno, José Manuel Rodrigues, líder do CDS/PP-M e parceiro da AD, disse que o resultado na Madeira foi “estupendo” e veio trazer uma nova “robustez” ao acordo de incidência parlamentar que PSD e CDS firmaram, recentemente, no contexto da Assembleia Legislativa da Madeira.

Já Rubina Leal, destacou a mobilização do eleitorado que considera ter dado uma vitória “clara e inequívoca” ao PSD na Madeira.

Por outro lado, voltou a defender um círculo próprio para garantir a representação da Madeira e dos Açores nas Eleições Europeias, porque “não pode ser o centralismo de Lisboa a decidir se os madeirenses vão ou não para o Parlamento Europeu”, vincou.