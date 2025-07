O presidente do Governo Regional, à margem do congresso que assinala o centenário da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira, evidenciou que os constrangimentos no aeroporto da Madeira deverão atenuar ainda esta segunda-feira. “As previsões são para melhorar já a partir de hoje, penso que vamos regressar à normalidade”, disse.

Miguel Albuquerque reconheceu que esta situação “de grande incomodidade” gerou, de facto, um problema, tendo em consideração o número de voos cancelados.

Questionado, pela comunicação social, se seria necessário pensar num plano de contingência, o governante garantiu que não. “As pessoas já sabem com alguma antecipação que os voos estão condicionados”.

Quanto à atualização dos limites de vento, considerou que “esse é um objetivo fundamental que já está em concertação com o governo nacional e as autoridades de aviação”.

“A ideia é haver uma adaptação tecnicamente adequada e feita por especialistas, no sentido de garantir que esses limites que estão fixados agora são ou não anacrónicos”, esclareceu.

Mais revelou que, amanhã, na reunião com o primeiro ministro, irá abordar a questão da Lei da Finanças Regionais.