Miguel Albuquerque e Luís Montenegro já iniciaram o percurso pelas inúmeras barracas colocadas no Chão da Lagoa, uma de cada núcleo de freguesia e ainda dia TSD, JSD e Núcleo de Emigrantes.

O trajeto, ainda pela zona principal do recinto, foi feito aos soluços, sucessivamente interrompidos para aceder a fotos, abraços e beijos dos militantes.

Acompanhados de outros dirigentes, membros do secretariado e secretários regionais, o périplo iniciou-se pela Ribeira Brava, a barraquinha mais perto do palco, onde por estas alturas vão atuando os Garcias, já com a zona central algo preenchida.

Contudo, por agora, e mesmo junto às barracas que se vai fazendo a festa laranja. Por norma, o cicuito é cumprido em cerca de duas horas, seguindo um período para recuperar forças e depois, então, subida ao palco para as intervenções protocolares, lá pelo início da tarde.Posteriormente, entra em cena José Cid.