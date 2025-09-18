Albuquerque diz segundo helicóptero na Madeira são “paroles, paroles”

Promessa do Governo de Luís Montenegro não agrada ao presidente do Governo Regional por falta de rigor.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, não acredita que seja disponibilizado um segundo helicóptero para o combate aos incêndios na RAM, tal como avançou o Secretario de Estado durante a visita à Madeira.
Aliás, durante a inauguração esta tarde de uma nova estrada no Jardim da Serra, com cerca de 1,5 quilómetros de extensão, que irá garantir melhores acessibilidades às populações da zona alta da freguesia, até brincou com a situação, apelidando a intenção do Governo da República de “Paroles, paroles”, como dizia a célebre Dalida, numa canção francesa fazendo dupla com Alan Delon.
“No dia em que o helicóptero desembarcar na Madeira, com o respetivo contentor e a equipa, eu acredito. Até lá, são apenas palavras”.
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Porto Santo vestiu-se a rigor para receber mais uma edição do Festival Colombo.
Milhares de turistas juntaram-se aos madeirenses para vivenciar um momento...
O Sporting goleou hoje o Kairat Almaty, por 4-1, em jogo da 1.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, que foi disputado no Estádio José...
Um sismo de magnitude 7,8 foi registado na sexta-feira (hora local) no Pacífico, na península de Kamchatka, na Rússia, disparando um alerta de tsunami,...
A Associação Diáspora no Mundo vai realizar esta sexta-feira uma nova concentração de migrantes no Funchal. A iniciativa está marcada para as 19h00, na...
Rui Marques especificou a questão das acessibilidades, externas, lançando para o debate uma ideia que, diz, irá lutar por ela, em caso de vitória.
“A marginal...
“Queremos reconstruir o Complexo Habitacional da Penha de França, que se encontra completamente demolido. O projeto está pronto e prevê a criação de 31...
No que respeita à Cascata dos Anjos, a candidata do PS, Célia Pessegueiro, enumerou as melhorias, em termos de obras, que o seu executivo fez na Estrada...
Na questão do Alojamento local, e do constante crescimento que vai sendo alvo, com a Ponta do Sol entre os concelhos com maior evolução, lembra que isso...
Durante o debate autárquico promovido pelo JM e pela Rádio JMFM, transmitido esta quarta-feira, a candidata do PS à Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro,...
O aumento do número de unidades de alojamento local (AL) no concelho da Ponta do Sol foi um dos temas debatidos no 5.º debate autárquico promovido pelo...