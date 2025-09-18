MADEIRA Meteorologia
Albuquerque diz segundo helicóptero na Madeira são “paroles, paroles”

    Albuquerque diz segundo helicóptero na Madeira são "paroles, paroles"
    Albuquerque não acredita na promessa do Governo de Luís Montenegro
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
18 Setembro 2025
19:28
19:28
Comentários

Promessa do Governo de Luís Montenegro não agrada ao presidente do Governo Regional por falta de rigor.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, não acredita que seja disponibilizado um segundo helicóptero para o combate aos incêndios na RAM, tal como avançou o Secretario de Estado durante a visita à Madeira.

Aliás, durante a inauguração esta tarde de uma nova estrada no Jardim da Serra, com cerca de 1,5 quilómetros de extensão, que irá garantir melhores acessibilidades às populações da zona alta da freguesia, até brincou com a situação, apelidando a intenção do Governo da República de “Paroles, paroles”, como dizia a célebre Dalida, numa canção francesa fazendo dupla com Alan Delon.

“No dia em que o helicóptero desembarcar na Madeira, com o respetivo contentor e a equipa, eu acredito. Até lá, são apenas palavras”.

