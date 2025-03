“Montenegro não poderia continuar a ser cozido em lume brando”. Palavras de Miguel Albuquerque acerca da queda do Governo da República, concordando com a posição tomada pelo primeiro-ministro, não retirando a moção de confiança, mesmo percebendo que iria ser derrotada.

“É tempo de passar esse juízo de valor para os portugueses”, explicou, nessa lógica de que no seu entendimento a situação não estaria encerrada caso Montenegro retirasse a moção.Albuquerque alertou para os populismos que no passado terminaram em “ditaduras na Europa”, atribuindo esse populismo “ aos senhores do Bloco de Esquerda e ao senhor Ventura... esses santos da paróquia”.

Com a dissolução da Assembleia da República haverá nova lista de deputados pelo círculo eleitoral da Madeira, mas Albuquerque que ressalvou que “ainda não tinha pensado nisso” não vê razões para alterações: “foram eleitos há um ano”.

Nesta altura, recorde-se, essa representação do PSD Madeira faz-se com Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves, sendo que os dois primeiros acompanham Albuquerque neste primeiro dia de BTL