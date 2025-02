Miguel Albuquerque afirmou, hoje, na 34ª Exposição Regional da Anona, que vai fechar a lista do PSD às eleições para as regionais de 23 de março, até a próxima quarta-feira.

“Neste momento, tudo se orienta para termos a listas fechadas na próxima quarta-feira”, disse o líder do PSD e presidente do Governo Regional, referindo que não viu a lista avançada hoje pelo Jornal com os nomes dos candidatos já confirmados.

“É uma lista que vai manter, sobretudo a nível dos concelhos, os seus representantes. Não vai haver grandes alterações e, obviamente, nós tivemos uma legislatura que foi interrompida de forma abrupta e, portanto, temos de dar continuidade da legislatura, não fazia nenhum sentido estarmos a mudar substancialmente a lista de deputados quando estes deputados, devido às tramóias e à irresponsabilidade da oposição, não sequer poderiam exercer o seu mandato porque o Governo foi derrubado e o orçamento chumbado sem nenhuma razão”, disse.

Declarações prestadas aos jornalistas à margem do evento promovido pela Casa do Povo do Faial. Ocasião que admitiu que a produção de anona registou um aumento de 960 toneladas, tendo também especificado que o Governo Regional está a tentar que se recupere o fruto da doença que foi atingido. Considerando que a ideia do Executivo madeirense é a de continuar o processo de melhoria da produção, de combate às doenças e de colocar a anona no mercado a bons preços, Miguel Albuquerque focou também os fatores climáticos, que vieram, também, prejudicar, de alguma forma, algumas produções.

Confrontado ainda com uma recente sondagem falsa que dava uma vitória do PSD-M nas próximas eleições mas que indicava que os inquiridos preferiam que Miguel Albuquerque não estivesse à frente da candidatura, o líder dos sociais-democratas isso não é nada de extraordinário. Aliás, “um dos problemas das democracias agora é distinguir o falso que é verdadeiro”, referiu.