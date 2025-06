À chegada da sessão solene que marca o 523.º aniversário do concelho, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, insiste que a polémica que envolve o secretário de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, encontra-se “encerrada”, lembrando que houve um pedido de desculpas endereçado à presidente da ALRAM, representando todos os deputados.

“Não se venham armar em alarmistas agora (...) vocês que não venham com essa conversa que isso é para alimentar as redes sociais”, afirmou o governante aos jornalistas. “Nunca ninguém mandou uma boca”, observou o líder do executivo.