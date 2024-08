O presidente do Governo Regional deslocou-se hoje a São Vicente para as cerimónias comemorativas dos 280 anos do concelho, e depois de ter enumerado um conjunto de obras do Governo no município e de ter projetado outras para este mandato, disse que a “Madeira não vai parar”.

Em curso ou para futuro, falou da reabilitação do centro de saúde de São Vicente, da construção de 18 fogos na Terra Chã, da reabilitação da Estrada do Bom Jesus, do aumento da capacidade do lar da Ponta Delgada e da reabilitação da frente-mar de São Vicente, para ficar “ultra-atrativa”.

Criticou ainda o tribunal no caso da Estrada das Ginjas, por estar há “dois ou três anos” para resolver uma providência cautelar que “devia ter uma resposta em quatro meses”.

Nas instalações da Escola Agrícola da Madeira, onde decorreram as comemorações, Miguel Mostrando-se satisfeito com o atual desempenho da Região, Albuquerque considerou que a economia regional está com “um crescimento económico singular, o mais crescimento económico de sempre”, e mantém o “desemprego mais baixo dos últimos 20 anos”.

Além disso, acrescentou, há um conjunto de investimentos no norte da ilha que, do seu ponto de vista, estão a esbater a ideia de que esta parte da Madeira “estava a ficar para trás”.