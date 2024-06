Miguel Albuquerque acredita que a economia digital é extremamente importante para toda a economia da Madeira.

Num discurso em inglês no Madeira Digital Transformation Week, o presidente do Governo afirmou que a Região tem boas condições, bom tempo, um bom setor de saúde para oferecer aos que queiram trabalhar diretamente da Madeira para outros locais, outros países.

O chefe do Executivo madeirense adiantou que muitas escolas da Madeira estão preparadas com salas do futuro e as crianças começam a trabalhar com esta nova realidade. Falou ainda do novo hospital que irá ser muito moderno e contará com um centro de investigação.