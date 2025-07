Miguel Albuquerque foi um dos intervenientes no Forum Madeira Global 2025, onde fez questão de voltar a reforçar o crescimento da economia regional.

”Os nossos conselheiros têm uma perceção apurada da Região”, mas fez questão de partilhar a estratégia da Região, “sobre o que fizemos e o que é preciso continuar a fazer”.

Albuquerque registou a “alteração substancial no mundo que nos rodeia, por via das guerras e envolvência e influência dos Estados Unidos, provocando “mexidas muito grandes no quadro comercial mundial”.

Albuquerque constata que “China e EUA estão a crescer muito abaixo do habitual” e que a União Europeia, inclusive, “está estagnada”. Ademais, “o crescimento da Alemanha é zero”.

”Na Madeira estamos a crescer há 48 meses consecutivos”, disse, exaltando as políticas regionais e recuperando parte do que antes dissera o Secretário de Estado: “se as pessoas tiverem emprego, 90% dos problemas estão resolvidos “.

”O esforço que os madeirenses estão a fazer é extraordinário, destacou Albuquerque, lembrando que em 2015, quando chegou à Quinta Vigia “tínhamos um PIB de 4.313 ME e vamos fechar 2025 com 7.987 ME, significando um crescimento de 83%”.

Mais, “temos a menor taxa de desemprego dos últimos 20 anos”, destacando ainda que “amortizamos a dívida regional em 1.100 milhões de euros”.

O presidente do Governo Regional destacou ainda que o rácio “dívida / PIB na Madeira é de 65,6%, abaixo do rácio europeu e abaixo do rácio português. Quem diria”, regozijou.

Lembrou ainda os incentivos “de quem vai para o mercado de trabalho sem paraquedas, os profissionais liberais, em que reduzimos o imposto de 23% para 16%”, dai resultando um grande impulso nas mais diversas atividades.

Albuquerque relembrou ainda “que estou à vontade para falar de emigração, o meu pai foi emigrante na Venezuela”.

Isto para relevar o papel da emigração e da casa-mãe, exaltou que “aquando da grande crise, recebemos na Madeira 11.000 oriundos da Venezuela”.