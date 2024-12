Albuquerque desafia Chega a ir contra André Ventura na defesa da sua própria autonomia

Miguel Albuquerque encerra o debate sobre discussão na generalidade da proposta do Orçamento Regional para 2025. O presidente do governo começou por comentar “o segundo casamento em preparação entre o PS e o JPP”, mas as críticas maiores foram dirigidas ao Chega, que se deixou mandar por Lisboa.

“O Chega não está neste momento a afirmar a sua emancipação e autonomia. Isto é grave, não pode ser o André Ventura a mandar na Madeira. Miguel Castro, não tenham medo de ir contra o André Ventura”, exortou Miguel Albuquerque, dirigindo-se ao líder do CH na Madeira, num último apelo ao voto a favor do Orçamento.

O chefe do executivo madeirense deu nota do “momento insólito” que vive a Região, com a instabilidade política quando a economia está num momento de crescimento constante.