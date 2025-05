O presidente do PSD/Madeira espera que o país “desencalhe”, após as eleições de hoje.

“A gente está com o País encalhado. São eleições e eleições. Estamos neste sobressalto político e eu acho que é necessário as democracias terem sistemas eleitorais que garantam estabilidade, porque esta instabilidade constante desgasta o regime, desgasta os partidos, e eu acho que os líderes dos partidos têm de entender que é fundamental termos um sistema eleitoral que, para além de ter uma maior ligação aos eleitores, seja favorável à constituição de maiorias do governo”, disse, sob pena de “nunca conseguirmos um quadro de uma legislatura que é importante”.

Para o presidente do PSD/M, que votou hoje na Escola da Ajuda, no Funchal, “parece que vivemos numa bolha, desligados da geopolítica mundial e na geopolítica europeia”.

Albuquerque diz que “as coisas estão a mudar rapidamente”, mas “nós andámos entretidos nestas campanhas de dar mais dois cêntimos a este e vamos distribuir mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso não tem nenhum sentido”, considerou.

Por outro lado, Albuquerque disse que os dados de que dispõe destas eleições até ao momento indicam um decréscimo ligeiro na participação face às eleições legislativas nacionais do ano passado, a rondar os 2,5% a 3%, e indicou duas razões: por um lado, os festejos do Sporting ontem com a conquista do bicampeonato, que poderá estar a fazer as pessoas irem votar mais tarde, e um “certo cansaço” das sucessivas eleições que têm ocorrido.