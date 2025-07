O presidente do Governo Regional reiterou a necessidade de elevar a qualidade da oferta turística da Região, com foco na melhoria estética dos espaços públicos e no reforço da restauração de excelência. Durante declarações à comunicação social, Albuquerque defendeu que a Madeira deve acompanhar a evolução dos destinos concorrentes, investindo na sofisticação dos serviços prestados, sem nunca perder a sua identidade.

“Sim, é melhorar a qualidade”, começou por afirmar. “Os espaços de restauração e de bar têm que melhorar o imobiliário urbano. É fundamental melhorar. Acabar com aquelas cadeiras de plástico”.

Para o líder social-democrata, esta transformação estética dos espaços comerciais é essencial para acompanhar a valorização já existente na oferta turística da Região.

Questionado sobre uma eventual aposta no chamado turismo de luxo, Albuquerque foi claro: “Não é turismo de luxo, é turismo de qualidade. Aliás, a Madeira nunca teve outra coisa.” Sublinhou ainda que a região tem vindo a competir com outros destinos de prestígio, pelo que considera essencial acompanhar essa dinâmica global.

O presidente recordou o projeto de transporte turístico por helicóptero, que em tempos funcionou com sucesso na Madeira, e lamentou os entraves burocráticos que têm atrasado o seu regresso.

“Você já teve o helicóptero aqui. Agora é fundamental termos novamente esses helicópteros. Há ali um problema burocrático, não sei o que é que se passa. Há empresas interessadas, nós queremos abrir o concurso, mas temos que andar com isso para a frente”, afirmou.

Destacou ainda o papel que este tipo de mobilidade desempenha no turismo de alto rendimento, nomeadamente ao permitir que visitantes se desloquem entre campos de golfe como o do Santo da Serra e o futuro campo da Ponta do Pargo.

Sobre o cenário autárquico em São Vicente, conforme notícia hoje do JM, acerca da candidatura independente de António Gonçalves, Miguel Albuquerque afirmou que o partido está concentrado e que fez tudo ao seu alcance para promover a união dentro do PSD local. “Agora cada um assume as suas responsabilidades”, concluiu, sem se alongar sobre o assunto.

O governante falava à margem da apresentação do livro intitulado “Madeira – Turismo 2015-2024”, cujo evento decorreu na Quinta Magnólia – Centro Cultural, no Funchal.