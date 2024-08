O presidente do Governo Regional veio ao Funchal, sexta-feira à noite, no final do 3.º dia de incêndios, inteirando-se da situação até domingo.

Na sexta-feira, o presidente voltou a bordo do ferry ‘Lobo Marinho’, dirigiu-se ao Curral das Freiras já perto da meia noite de sábado e falou à comunicação social. No domingo, a meio da manhã, voltou ao Curral das Freiras para novo ponto de situação e ainda foi ao concelho da Ribeira Brava.

Todavia, no dia de ontem, o governante, que havia interrompido o seu descanso, regressou às férias no Porto Santo, motivando uma onda de críticas que se estendem pelas redes sociais, condenando o comportamento adotado por Miguel Albuquerque.

Isto, numa altura em que a Madeira continua a arder com frentes ativas, pelo menos, no Curral das Freiras e Paul da Serra.

Há inclusive um registo fotográfico que circula na internet do presidente no areal do Porto Santo.

O grande incêndio que está a atingir a Região deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava e, quase uma semana depois, continua, tendo já consumido uma extensa área de mato.