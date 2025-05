O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assistir, pelas 11 horas de amanhã, quarta-feira, a uma missa solene de ação de graças, na Sé do Funchal, pela eleição do Papa Leão XIV. A celebração será presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.

Já durante a tarde, o chefe do Executivo madeirense vai estar amanhã, pelas 16 horas, na inauguração das novas instalações da Casa do Povo de Santa Luzia, à Rua Dom Ernesto de Oliveira, 85, em Santa Luzia, Funchal.