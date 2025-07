Uma casa antiga na rua do Til foi recuperada e transformada em Alojamento Local. O presidente do Governo Regional, acompanhado do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura visitou, esta tarde, a unidade familiar, onde asseverou, de forma clara, que a ideia de massificação do turismo não vai acontecer na Madeira.

Miguel Albuquerque destacou que a aposta tem sido na melhoria da qualidade da oferta e dos preços. A subida do turismo na Madeira tem indicadores positivos. Agora, o Executivo admite tomar algumas medidas para manter a qualidade. No AL, diz que a aposta vai para aa recuperação de imóveis antigos e conter o AL nos apartamentos. O chefe do Executivo madeirense disse que vai ser tomado um conjunto de medidas no sentido de preservar o património ambiental. Relembrou o pagamento de trilhos, percursos e miradouros.