O presidente do Governo Regional diz estar disponível no sentido de garantir um conjunto de objetivos, no Orçamento da Região, que todas as forças políticas estão a defender. À margem de uma iniciativa no Caniçal, Albuquerque garantiu que o Governo tudo tem feito no sentido de satisfazer os partidos da oposição pelo que espera que as forças políticas tenham a responsabilidade de colocar o interesse da Região à frente dos seus interesses partidários.

O governante sublinha que há vários assuntos em causa e que dependem da aprovação do Orçamento.

”Da nossa parte, não há nenhum empecilho”, adianta.

Já sobre a visita, afirma que, no próximo ano, estará garantido o fornecimento de 50% de energia elétrica na Madeira a partir de fontes renováveis. Na visita ao Caniçal, mais concretamente à segunda central de baterias da Região, Miguel Albuquerque destaca que as novas fontes de energia estão na vanguarda das novas tecnologias. O investimento supera os 20 milhões de euros.