Miguel Albuquerque recordou, esta manhã, na sessão solene do 189.ª Aniversário do Município de Câmara de Lobos, o “extraordinário” investimento privado que está previsto para o Curral das Freiras, referindo-se ao polémico teleférico.

A menção a essa obra mereceu uma forte ovação por parte da plateia presente no Centro Cívico do Curral, onde decorre a cerimónia. “Eu cá não tenho medo de falar. Vai ser uma das melhores obras para Câmara de Lobos”, destacou.

O presidente do Governo Regional enalteceu o facto de Câmara de Lobos continuar a ser dirigido por “boas equipas e pessoas” que têm realizado um “trabalho extraordinário” em prol do desenvolvimento.

Nesse sentido, o governante evocou a necessidade de haver “lideranças políticas fortes” na condução dos concelhos, lideranças essas que, no seu entender, têm de ter a coragem de decidir e concretizar os projetos, sem medo.

Aliás, o chefe do executivo regional considera mesmo que a “pior coisa” que pode acontecer na política hoje é ter políticos que não tomam decisões “com a ideia de agradar a todos”, mas lembra: “Quem quer ser amado não vai para a política”, disse, frisando que não tem medo de ter adversários.

“Ninguém me intimida”

Recordando os “ataques à autonomia política”, Albuquerque fez questão de lembrar o “escândalo” referente às audições na Assembleia da República (AR) sobre os incêndios de agosto na Madeira para “controlar e fiscalizar o Governo Regional”. Ora, o presidente reitera que o executivo regional só responder perante os madeirenses e a Assembleia Regional. “Estou-me nas tintas para essa comissão”, afiançou, referindo ainda não ter medo “de um conjunto de ações judiciais que andam por aí”.

“A mim ninguém me intimida e o meu governo está aqui para o que der e vier para o serviço da Madeira”, denotou.

Riqueza da Madeira subiu 62%

O chefe do executivo relevou ainda o crescimento do PIB entre 2015 e 2024, num período em que a riqueza da Madeira subiu 62%, um acréscimo que diz ser resultado de um conjunto de políticas efetivas. “Vamos também fechar este ano com uma subida extraordinária que é o Produto Interno Bruto por capita, ou seja, a riqueza criada per capita que passou de 16.747 euros em 2015 e nós vamos chegar aos 27 mil euros per capita este ano. ou seja, superior à média nacional”, realçou, entendendo que têm de ser encontradas soluções para o crescimento atual e que devem ser concertadas com as autarquias e os parceiros sociais.

No seu discurso, o governante mostrou-se também disponível para continuar a investir em todos os concelhos da Madeira, sendo que, no caso em concreto do município aniversariante, há “um conjunto de obras importantes” no que concerne à disponibilização de casas a preços acessíveis em quase todas as freguesias. Albuquerque garantiu ainda o avanço de outras modalidades de acesso à habitação, assim como investimento na mobilidade do concelho. “Tenho um compromisso de tentar lançar até ao final deste mandato a ligação entre o Curral e o Jardim da Serra”, apontou.

Em termos de educação e cultura, Albuquerque enalteceu o facto de Câmara de lobos hoje, “além e ser dos concelhos mais dinâmicos e diversificados, é também um concelho onde predomina algumas das melhores infraestruturas de grupos e associações culturais”, observou, frisando que no seu governo não há recuos, nem mesmo para tomar balanço.