O presidente da Junta de Freguesia de Machico afirma que foi nos últimos 12 anos que mais veredas foram reabilitadas por parte do órgão de poder local a que preside. Alberto Olim, que está de saída da Junta, ao final de 12 anos naquele órgão de poder local, por limitação de mandatos, refere que fez o seu trabalho com “verdade, sentido de responsabilidade, com proximidade e com sentido de missão”.

Alberto Olim, que ainda ontem, discursou no aniversário do dia da freguesia, destaca que foi na sua presidência, que se deu início à requalificação do parque infantil do Largo da Praça, “onde hoje, tantas crianças brincam com alegria”. Por outro lado, lembra que foi a Junta de Machico que encerrou o antigo parque, onde hoje se ergue o campo de padel. Foram “recuperados caminhos e veredas esquecidas”, acrescenta.

A Junta presidida por Alberto Olim diz ter criado o miradouro do Paraíso, “um ponto de encontro entre o céu e o vale de Machico”, assim como promoveu livros e deu continuidade ao prémio literário Francisco Álvares de Nóbrega. Instituiu o dia da Freguesia e fez criar um hino com música do padre Martins Júnior e do maestro Nélio Martins.

Por outro lado, manteve vivas várias tradições e criou, em 2015, o Festival de Arte e Pesca, evento que junta o mar ao povo. Na educação, realizou diversas iniciativas. Os desempregados foram apoiados, assim como a Universidade Sénior.

”E quando o mundo parou, na pandemia, nós não parámos”, alerta,